Санду включила Україну в пріоритети зовнішньої політики Молдови

Президент Республіки Молдова Мая Санду представила своє бачення та пріоритети зовнішньої політики на майбутні роки в рамках зустрічі з дипломатичним корпусом.

Про це йдеться на сайті президента Республіки Молдова.

"Ми користуємося зараз великою відкритістю з боку наших зовнішніх партнерів, але нам слід багато працювати, щоб оцінити це і використовувати на благо людей. Ми не можемо втратити цю можливість" , - підкреслила Санду під час презентації документа.

За її словами, діяльність президентства у сфері зовнішньої політики буде здійснюватися за п'ятьма основними напрямками, серед яких підтримка регіональної безпеки і безконфліктного простору шляхом збереження добросусідських відносин з Румунією, Україною та іншими країнами, а також шляхом зміцнення інститутів безпеки та оборони.

Відзначається, що згідно з Конституцією, президент Республіки Молдова представляє країну у відносинах з іншими країнами на вищому рівні та здійснює свої повноваження у сфері зовнішньої політики у співпраці з парламентом та урядом.