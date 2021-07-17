ОБСЄ зафіксувала стягування бойовиками важкого озброєння

Бойовики на Донбасі розміщують танки і "Гради" на окупованій території Донецької області, а також на лінії відведення важкого озброєння. В Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про порушення, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 16 липня. Місія виявила 1 реактивну систему залпового вогню, розміщену в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Донецької області.

Йдеться про одну реактивну систему залпового вогню "Град" (БМ-21) 122 калібру. Її виявив патруль ОБСЄ в селищі Олександрівське.

"Місія зафіксувала 1 реактивну систему залпового вогню, розміщену в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Донецької області, в зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння і військового обладнання заборонено" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, в цьому ж селищі Олександрівське за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області.

У звіті уточнили, що три танки невстановленого типу спостерігачі виявили за допомогою повітряного спостереження.

Автор: Наталья Скороход