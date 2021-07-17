Арахамія назвав Китай головним економічним партнером

Партнером номер один для України сьогодні є Китай, в першу чергу це стосується економічних відносин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. На питання, чи може демонстрація зближення з Китаєм бути натяком для США, що необхідно збільшити підтримку України, "слуга народу" відповів:

"Я вважаю, що це трошки маніпуляція. В Україні мало людей знають, що за останні три роки Китай торгово-економічний партнер України номер один, як з імпорту, так і експорту. Обсяг, який вони генерують, 15,4 млрд доларів - це більше, ніж весь імпорт-експорт з ЄС та іншими країнами. Якщо у нас є економічний партнер, з яким ми вже торгуємо на повну, чи повинні ми з ним партнерствувати? Або повинні робити якусь блокаду через те, що щось не подобається американцям або ще комусь?"

Як зазначив Арахамія, "дуже важливо вирівняти всі відносини з Китайською народною республікою, тому що це партнер номер один".