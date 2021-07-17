На Прикарпатті п'ятеро дітей потрапили до лікарні з отруєнням

В Івано-Франківській області з отруєнням госпіталізували п'ять підлітків, які відпочивали в дитячому таборі поблизу міста Яремче, повідомляє Кореспондент.

Як поінформувало регіональне управління Нацполіціі в п'ятницю, 16 липня до Яремчанської центральної районної лікарні госпіталізовано п'ятьох дітей у віці 13-15 років. У них діагностували гострий гастроентерит. Стан дітей стабільний.

На місці події працювали слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням (ч.1 ст.325 КК України). Обставини події встановлюються.

У свою чергу Держпродпотребслужба уточнює, що діти відпочивали в заміському закладі оздоровлення та відпочинку Делюкс у селі Татарів Надвірнянського району.

У закладі проводять санітарно-епідеміологічне розслідування причин отруєння і позапланову перевірку безпеки харчових продуктів.