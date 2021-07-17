МЗС Куби заявило про кібератаки на свій сайт
Міністерство закордонних справ Куби повідомило, що з 11 липня, коли в країні пройшли демонстрації, його сайт піддається атакам з США, Європи та Туреччини, зазначивши, що ці локації можуть бути маскуванням для справжніх виконавців, повідомляє РИА Новости.
"Ми засуджуємо кібератаки "відмови в обслуговуванні" (DDoS), яким з 11 липня піддається сайт нашого Міністерства закордонних справ. Ця атака викликає велику кількість помилкових звернень і виводить з ладу сервери", - йдеться в повідомленнях у блозі МЗС Куби в Twitter.
Дипломати відзначили, що IP-адреси, через які здійснювалася атака, перебували в США, Великобританії, Франції та Туреччини, хоча це могло бути маскуванням.
"Це можуть бути люди з інших країн, що приховують свою адресу. Наші сервери піддалися атаці з 34 IP-адрес, кожен з яких генерував по 10 000 одночасних звернень. Ці дії є частиною кібернетичної та комунікаційної війни, розв'язаної проти Куби", - заявили в міністерстві.