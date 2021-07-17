У Греції мітингувальники спалили американський прапор

У грецьких Салоніках спалили американський прапор на знак протесту проти втручання США у внутрішні справи Куби, повідомляє РИА Новости.

За інформацією агентства Sputnik Греція в Салоніках акція "проти недопустимого імперіалістичного втручання Сполучених Штатів Америки на Кубі" пройшла біля генконсульства США. У ній взяли участь кілька десятків людей.

"Країну Фіделя не зламають загрози! Руки геть від комуністів!" , - скандували демонстранти.

Вони облили горючою сумішшю прапор США і підпалили його. Учасники мітингу тримали плакати з написами "Куба не одна! Вона переможе!", "Руки геть від Куби", "Ні блокаді", "Солідарність з кубинським народом".

В Афінах перед посольством США також пройшов масовий мітинг. Учасники мітингу тримали напис: "Припиніть блокаду, дайте Кубі дихати". Поліція за допомогою автобусів перекрила всі підступи до посольства.