Найкращі автомобілі для українських доріг: топ моделей

Українці досить строго підходять до вибору нового автомобіля. Крім практичності, привабливої ціни, надійності та якості важлива підготовка машини до тяжких українських доріг, повідомляє Обозреватель.

Auto Oboz зібрав різні моделі з декількох сегментів, які чудово дають раду ямам і тріщинам на асфальті, а також пропонують комплекс найкращих споживчих характеристик.

Один із найбільш вдало адаптованих автомобілів для важких умов – Renault Logan. Цей бюджетний седан – справжній бестселер в Україні. Доступне авто за 295 000 грн крім іншого вирізняється високою надійністю.

Renault Logan є одним із найпопулярніших авто в Україні. Джерело: Renault

Якщо потрібен автомобіль схожого формату, але більшого розміру, підходящий варіант – Skoda Octavia. Її конструкція якнайкраще демонструє себе на поганих дорогах. А оснащення радує рівнем і варіативністю. Ціна – від 571 000 грн.

Octavia – лідер свого сегменту. Джерело: Skoda

Кросовери сьогодні вибиваються в лідери продажів. Не дивно, адже такі машини почали відбирати покупців у традиційних седанів і хетчбеків через універсальність і практичність. І дизайн у кросоверів "бойовий". Крім того, міцна підвіска і високий кліренс чудово підходять для штурму легкого бездоріжжя, не кажучи вже про щоденні поїздки українськими дорогами.

Один із лідерів сегменту – Toyota RAV4, який дуже подобається нашим покупцям. У мінімальній комплектації автомобіль оцінений в 697 000 грн.

Українці люблять RAV4. Джерело: Toyota

У цієї машини є альтернатива, яка також часто піднімається на верхівку статистики продажів нових автомобілів на нашому ринку. Kia Sportage, що коштує від 530 000 грн.

Kia Sportage продається дуже добре. Джерело: Kia

Якщо економія по-справжньому важлива, в Україні можна придбати ще доступніший кросовер. Бюджетний Renault Duster обійдеться мінімум у 371 000 грн. Водночас для моделі можна замовити й повний привід, але вийде дорожче.

Двічі рекомендувати Renault Duster не треба. Джерело: Renault

Продовжуючи тему автомобілів підвищеної прохідності, можна піти далі й звернутися до сегменту позашляховиків. Для українських міст це зовсім не рідкість. Відповідний варіант – Suzuki Jimny від 610 000 грн. Завжди 4х4, компактний і зручний для тісних вулиць, з прекрасним сучасним дизайном.

Suzuki Jimny чудово проявляє себе в тісних містах. Джерело: Suzuki

Якщо ж позашляховик у вашому розумінні повинен бути оснащений сучасним обладнанням, пропонувати високоякісне оздоблення та просторий салон, тоді не обійтися без Toyota Land Cruiser Prado. Але й заплатити доведеться більше – від 1 276 000 грн.