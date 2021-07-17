Літаки Boeing 737 зобов'язали перевірити на несправність

Літаки Boeing 737 зобов'язали перевірити на несправність

Федеральне авіаційне управління США (FAA) зобов'язало державіакомпанії перевірити близько 2,5 тисячі літаків Boeing 737 на предмет несправних реле і перепаду тиску в салоні, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 16 липня, поінформував телеканал ABC.

"Невиявлена несправність обох реле може уповільнити виявлення екіпажем недостатнього тиску в салоні та призвести до втрати екіпажем працездатності через гіпоксію і, як наслідок, втрати контролю над літаком", - йдеться в розпорядженні FAA.

Як пояснив регулятор, лайнери оснащені двома реле перепаду тиску, тому в разі виходу з ладу одного з них резервний продовжує функціонувати. Якщо ж обидва реле несправні, то на висоті понад три тисячі метрів система попередження може не спрацювати, і рівень кисню в салоні може впасти до небезпечно низьких значень.

Так, на перевірку і заміну реле (в разі необхідності) авіакомпаніям дали 90 днів. При цьому зазначено, що на один літак можливо витрачати близько години: від 30 хвилин до години займе огляд і 15 хвилин - заміна реле. Відзначається, що в корпорації Boeing підтримали розпорядження FAA.

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