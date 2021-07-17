Літаки Boeing 737 зобов'язали перевірити на несправність

Федеральне авіаційне управління США (FAA) зобов'язало державіакомпанії перевірити близько 2,5 тисячі літаків Boeing 737 на предмет несправних реле і перепаду тиску в салоні, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 16 липня, поінформував телеканал ABC.

"Невиявлена несправність обох реле може уповільнити виявлення екіпажем недостатнього тиску в салоні та призвести до втрати екіпажем працездатності через гіпоксію і, як наслідок, втрати контролю над літаком" , - йдеться в розпорядженні FAA.

Як пояснив регулятор, лайнери оснащені двома реле перепаду тиску, тому в разі виходу з ладу одного з них резервний продовжує функціонувати. Якщо ж обидва реле несправні, то на висоті понад три тисячі метрів система попередження може не спрацювати, і рівень кисню в салоні може впасти до небезпечно низьких значень.

Так, на перевірку і заміну реле (в разі необхідності) авіакомпаніям дали 90 днів. При цьому зазначено, що на один літак можливо витрачати близько години: від 30 хвилин до години займе огляд і 15 хвилин - заміна реле. Відзначається, що в корпорації Boeing підтримали розпорядження FAA.