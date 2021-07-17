Сьогодні починається видовищний зорепад Персеїди

17 липня починається один з найбільш видовищних метеорних потоків року - Персеїди. Він триватиме до 24 серпня, повідомляє Страна.ua.

І хоча пік, коли на годину можна буде спостерігати до 60 "падаючих зірок" на годину, настане тільки 12 серпня, відсьогодні можна буде спостерігати окремі метеори на нічному небі.

Що таке Персеїди

Персеїди - найяскравіше астрономічне явище літа, яке починається з середини липня і закінчується в кінці серпня. Воно відбувається щоліта, коли Земля, обертаючись навколо Сонця, проходить через орбіту комети Свіфта-Таттла в сузір'ї Персея. Саме тому метеорний потік названий Персеїди.

Яскраві рисочки на небі, які в народі називають "зорепадом", це метеори - частинки хвоста комети. Вони складаються з льоду і пилу і згоряють, потрапляючи в атмосферу Землі.

Коли краще спостерігати за Персеїдами

Кращий час, щоб спостерігати за потоком, з 23:00 і до світанку. Бажано вибирати відкриту місцевість за містом далеко від інших джерел світла. Потік метеорів стає більш помітним близько 04:30 у досвітній час. Також трансляцію зорепаду показують на YouTube-каналі NASA.

Як правильно загадувати бажання

Існує популярна традиція загадувати бажання, коли бачиш метеор (падаючу зірку). Головне робити це в хорошому настрої та бажати чогось не зі стану страху, злості, а зі стану радості та спокою.