Схвалення Covishield від AstraZeneca може затягнутися

Визнання індійської вакцини від коронавірусу Covishield від AstraZeneca може затягнутися на невизначений період. Проблема в тому, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) ще не отримало жодної заявки на схвалення вакцини від виробника, повідомляє РБК-Україна.

На своїй сторінці в Twitter ЕМА інформує про те, що не отримав офіційного запиту на оцінку, дозвіл і продаж вакцини Covishield в Європі, пише The print.

"Щоб вакцина Covishield # COVID-19 була оцінена для використання в ЄС, розробник повинен подати в EMA офіційну заяву на отримання дозволу на маркетинг, яке досі не було отримано" , - йдеться в заяві.

Цю інформацію підтвердили і у відповіді на електронну пошту ThePrint.

"Якщо ми отримаємо заявку на реєстрацію будь-якої вакцини, не схваленої в даний час в ЄС, ми повідомимо про це на нашому веб-сайті" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Індії заявили, що вакцинованих Covishield не впускають до Європи. Проблема полягає в тому, що ЕМА не визнає індійську вакцину AstraZeneca.

Автор: Наталья Скороход