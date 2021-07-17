У Києві заборонили рух на ряді вулиць
У Києві на вихідних заборонили рух транспорту по декількох центральних вулицях, повідомляє Кореспондент.
За даними пресслужби КМДА 16-18 липня з 05:00 до 23:00 заборонять рух транспорту центральними вулицями через проведення зйомок відеоролика.
Зокрема, з 16 липня, діє заборона руху транспорту:
- на вулиці Ігоревській (в кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братській).
У суботу, 17 липня заборонять рух на:
- вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької),
- вулиці Рейтарській (в кварталі від вулиці Золотоворітській до вулиці Стрілецькій),
- вулиці Стрілецькій (в кварталі від вулиці Ярославів Вал до Георгіївського провулка).
У неділю, 18 липня, рух буде заборонено:
- навколо площі Івана Франка, на вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської),
- на вулиці Станіславського.
"На час проведення зйомок будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують зазначеними вулицями", - додали в КМДА.