У Києві заборонили рух на ряді вулиць

У Києві заборонили рух на ряді вулиць

У Києві на вихідних заборонили рух транспорту по декількох центральних вулицях, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби КМДА 16-18 липня з 05:00 до 23:00 заборонять рух транспорту центральними вулицями через проведення зйомок відеоролика.

Зокрема, з 16 липня, діє заборона руху транспорту:

  • на вулиці Ігоревській (в кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братській).

У суботу, 17 липня заборонять рух на:

  • вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької),
  • вулиці Рейтарській (в кварталі від вулиці Золотоворітській до вулиці Стрілецькій),
  • вулиці Стрілецькій (в кварталі від вулиці Ярославів Вал до Георгіївського провулка).

У неділю, 18 липня, рух буде заборонено:

  • навколо площі Івана Франка, на вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської),
  • на вулиці Станіславського.
"На час проведення зйомок будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують зазначеними вулицями", - додали в КМДА.
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