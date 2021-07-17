У Києві заборонили рух на ряді вулиць

У Києві на вихідних заборонили рух транспорту по декількох центральних вулицях, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби КМДА 16-18 липня з 05:00 до 23:00 заборонять рух транспорту центральними вулицями через проведення зйомок відеоролика.

Зокрема, з 16 липня, діє заборона руху транспорту:

на вулиці Ігоревській (в кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братській).

У суботу, 17 липня заборонять рух на:

вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької),

вулиці Рейтарській (в кварталі від вулиці Золотоворітській до вулиці Стрілецькій),

вулиці Стрілецькій (в кварталі від вулиці Ярославів Вал до Георгіївського провулка).

У неділю, 18 липня, рух буде заборонено:

навколо площі Івана Франка, на вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської),

на вулиці Станіславського.