Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини – Білий дім

Речниця Білого дому Джен Псакі з посиланням на інформацію Держдепу заявила, що Росія та Китай поширюють дезінформацію про вакцини, повідомляє УНІАН.

Фейки про COVID-препарати поширюють через соцмережі, включаючи "повідомлення, які підривають програми розробки вакцин західного походження".

Псакі каже, що дії країн виходять за межі конкуренції між вакцинами та ще більше розпалюють антивакцинаторські настрої серед населення в цілому. У повідомлення йдеться про те, що наявні препарати є неефективними.

Росія та Китай "поширюють інформацію про те, що ці протестовані, схвалені вакцини неефективні й даремні, а багато людей у мережі не розрізняють відмінностей між джерелами інформації, зазначила Псакі.

Сама Росія неодноразово звинувачувала західні країни у поширенні неправди про її "Спутник-V", мовляв, це роблять з політичних міркувань.