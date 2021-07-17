Через негоду знеструмлені 60 населених пунктів у 8 областях
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у восьми областях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на 7.00, 17 липня, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях (Закарпатська - 55, Луганська - 3 і Донецька - 2)", - йдеться в повідомленні ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.