На Рівненщині перекинувся автобус: 16 госпіталізованих

На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, внаслідок чого госпіталізовано 16 осіб, повідомляє Украинская правда.

Аварія сталася у суботу о 3:45 поблизу м. Радивилів Дубенського району.

Водій рейсового автобусу сполученням "Київ – Вроцлав", у якому перебувало 40 осіб, не впорався з керуванням та допустив перекидання.

В результаті 16 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікувальних закладів.

Від ДСНС залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки.