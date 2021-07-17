Мішина порвала з Еллертом: "Холостячка" приголомшила визнанням

Ксенія Мішина розірвала відносини зі своїм обранцем, фіналістом реаліті-шоу "Холостячка" Олександром Еллертом, хоча ще недавно пара коментувала чутки про своє розлучення і стверджувала протилежне, повідомляє РБК-Україна.

Зараз українська акторка приголомшила шанувальників чуттєвим визнанням про закінчення відносин, і підкреслила, що ініціатором стала сама.

За словами дівчини, розуміння того, що Еллерт більше не повинен мати ніякого відношення до її життя, прийшло "раптово і назавжди".

"Ми більше не пара, це моє остаточне рішення" , - зазначила Ксенія.

Також 32-річна актриса несподівано для багатьох дала зрозуміти, що пережила з Олександром не такий вже райдужний період, і "якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму".

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"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу. Це кінець" , - написала вона.

Мішина звернулася до шанувальників з проханням поважати її особистий простір, не ставити запитань і "не намагатися нічого випитувати та дізнаватися".

"Дайте мені можливість прожити це екологічно і підтримайте мене своєю тишею" , - попросила дівчина, відключивши в своєму пості функцію залишати коментарі.

Еллерт, своєю чергою, не став висловлюватися про розрив з коханою, але відреагував на публікацію Ксенії досить оригінально. Він просто виклав скрін з енциклопедичним роз'ясненням слова "драма", про яку розповідала актриса, описуючи їх спільне життя, і дав передплатникам можливість "розгулятися" в посаді.

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Українська актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала на реаліті-шоу коміка, автора Студії "Квартал 95", і одного з 15 претендентів на її серце Олександра Еллерта, в 2020 році.