Мішина порвала з Еллертом: "Холостячка" приголомшила визнанням
Ксенія Мішина розірвала відносини зі своїм обранцем, фіналістом реаліті-шоу "Холостячка" Олександром Еллертом, хоча ще недавно пара коментувала чутки про своє розлучення і стверджувала протилежне, повідомляє РБК-Україна.
Зараз українська акторка приголомшила шанувальників чуттєвим визнанням про закінчення відносин, і підкреслила, що ініціатором стала сама.
За словами дівчини, розуміння того, що Еллерт більше не повинен мати ніякого відношення до її життя, прийшло "раптово і назавжди".
"Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", - зазначила Ксенія.
Також 32-річна актриса несподівано для багатьох дала зрозуміти, що пережила з Олександром не такий вже райдужний період, і "якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму".
"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу. Це кінець", - написала вона.
Мішина звернулася до шанувальників з проханням поважати її особистий простір, не ставити запитань і "не намагатися нічого випитувати та дізнаватися".
"Дайте мені можливість прожити це екологічно і підтримайте мене своєю тишею", - попросила дівчина, відключивши в своєму пості функцію залишати коментарі.
Еллерт, своєю чергою, не став висловлюватися про розрив з коханою, але відреагував на публікацію Ксенії досить оригінально. Він просто виклав скрін з енциклопедичним роз'ясненням слова "драма", про яку розповідала актриса, описуючи їх спільне життя, і дав передплатникам можливість "розгулятися" в посаді.
Українська актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала на реаліті-шоу коміка, автора Студії "Квартал 95", і одного з 15 претендентів на її серце Олександра Еллерта, в 2020 році.