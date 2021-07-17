В Україні майже 600 нових випадків COVID-19

У п’ятницю, 16 липня, в Україні підтвердили ще 591 новий випадок інфікування коронавірусом. З них – 41 дитина та 9 медпрацівників, повідомляє УНІАН.

16 липня в лікарні з ускладненнями хвороби госпіталізували 438 людей, водночас 676 одужали, а 16 померли.

За добу методом ПЛР протестували 18 006 людей, ІФА – 8 718, експрес-тестами – 14 648.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 244 196 людей. З них 2 180 957 одужали, а 52 718 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

У четвер медики виявили 623 випадки інфікування коронавірусом.

Влітку ситуація з COVID-19 в Україні трохи покращилася. З сезоном літніх відпусток в країні пом’якшили карантин, але залишили основні обмеження – масковий режим та соціальну дистанцію зокрема.

Проте влада не радить поспішати радіти з цього приводу, адже інфекціоністи очікують чергової хвилі зараження у зв’язку з підтвердженим штамом "Дельта". Глава МОЗ Віктор Ляшко допустив, що вже восени на українців чекає новий локдаун.