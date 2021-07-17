В Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок коронавірусу

У Японії зареєстрували перший випадок захворювання на COVID-19 в Олімпійському селищі в Токіо, повідомляє Новое время.

Зазначається, що позитивний результат тесту на коронавірус отримав один з учасників Олімпійських ігор, який «приїхав до Японії з-за кордону».

Випадок зафіксували у районі Тюо-ку, де будуть зупинятися спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх в Токіо, йдеться у матеріалі. Подробиць щодо інфікованого поки немає.