"Квартал 95" переходить на українську мову: що зміниться

Після того, як 16 червня 2021 року набрали чинності нові норми Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", гумористичне шоу "Вечірній Квартал" поміняє формат. Тепер актори виступатимуть на сцені українською мовою, а ось пісні і жарти залишаться на російській, повідомляє Обозреватель.

Так, за повідомленням пресслужби "Кварталу 95" актори дотримуватимуться всіх вимог чинного законодавства України.

"З цього дня, 16 липня, супровід (конферанс) всіх концертів" Вечірнього Кварталу "здійснюється державною мовою" , – заявили в прес-службі.

Також наголошується, що винятком у використанні української мови можуть стати пісні, фонограми і деякі моменти у виступі. Так, в цих випадках дозволяється використовувати інші мови, зокрема і російську.