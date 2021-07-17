Візит Зеленського в США в липні не відбудеться – джерела

Візит Володимира Зеленського в США відбудеться в серпні, а не липні, як про це неодноразово заявляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США, повідомляє Дзеркало тижня.

Як свідчать джерела видання, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень (пам'ятаючи про конфуз Банкової, де невірно передали сенс бесіди Зеленського з Байденом на сайті президента України та приписати главі Білого дому підтримку надання Україна ПДЧ у НАТО).

Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.

Зараз, за нашою інформацією, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони.