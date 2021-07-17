Еліна Світоліна: історія любові і фото з весілля

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зіграла весілля - 16 липня вона вийшла заміж за французького колегу Гаеля Монфіса. Урочиста церемонія пройшла в швейцарському місті Ньоні недалеко від Женеви, повідомляє РБК-Украина.

Ми зібрали для вас добірку фото цієї яскравої спортивної пари - дивіться історію кохання Еліни і Гаеля в матеріалі нижче.

Щасливі молодята вже поділилися кадрами з весілля в своїх акаунтах в соцмережах.

Для офіційної церемонії 26-річна Світоліна вибрала стильний білий комбінезон, який доповнила бузковою верхньою спідницею і такого ж відтінку букетом - в тон костюма Монфіса. На фото новоспечені чоловік і дружина злилися в поцілунку на тлі Женевського озера. Також тенісистка показала їх руки з кільцями крупним планом.

"Найкращий день мого життя" , - підписала знімки Еліна.

Еліна Світоліна вийшла заміж (фото: instagram.com/elisvitolina)

Еліна Світоліна вийшла заміж (фото: instagram.com/elisvitolina)

Гаель же виклав фото, на якому пара посміхається в об'єктив і простягає вперед руки.

"Місіс і Містер Монфіс" , - написав француз.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс показали кадри з весілля (фото: instagram.com/iamgaelmonfils)

Світоліна і Монфіс були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих же турнірах в тенісному сезоні.

Про те, що пара зустрічається, стало відомо в січні 2019 року. Сталося це під час Australian Open. Француз приходив на її матчі і сидів поруч з тренером в її кутку.

Нещодавно в інтерв'ю українському виданню Jet Setter тенісистка розповіла, як саме все почалося.

"З Гаелем ми були знайомі досить давно, так як постійно брали участь в одних і тих же турнірах. Але спілкувалися вкрай мало: він знав, що я була в довгих відносинах, і ось в кінці минулого року після перемоги в підсумковому турнірі я поїхала святкувати до паризьких друзів. Виставила фото в Instagram, і Гаель написав мені. Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися. Це був дивовижний збіг, що ми одночасно опинилися в Парижі, адже я живу зараз в Лондоні, а Гаель, хоч і сам родом з Парижа, живе в Женеві. Ми обидва приїхали відпочити всього на кілька днів" , - поділилася Еліна.

Відразу після того, як в Австралії про їхній роман дізналися всі, Гаель і Еліна запустили спільний аккаунт в Instagram, назва якого складено з їх ініціалів – G. (Гаель) E. (Еліна) M. (Монфіс) S. (Світоліна) і слова life (життя). У ньому вони розміщують кумедні відео і дійсно розповідають про життя тенісистів в турі, а також показують фото з відпочинку і виходів у світ.

Відзначимо, що у них не все було гладко - так, в червні 2020 року пара заблокувала спільний аккаунт, а українка видалила зі своїх сторінок спільні знімки,

А в лютому 2021 року Світоліна заявила про те, що вона більше не зустрічається з Монфісом – пара вирішила зробити перерву. Світоліна тоді написала: "у нас ще збереглася любов один до одного, але... Просто два кращих друга зрозуміли, що потрібно розійтися і допомогти один одному жити максимально радісним і повним життям".

Але їх історія не закінчилася - пара натякнула на відновлення відносин 31 березня і вже 3 квітня заявила про плани одружитися.

У коментарі сайту TennisTourTalk Еліна поділилася деякими деталями того, як їй робили пропозицію.

"Це було дуже несподівано, я дивувалася тому, що відбувається. Я відчувала, що Гаель трохи нервує і що з нами щось відбувається. Те, що сталося, стало справжнісіньким сюрпризом. Звичайно, це був дійсно дивовижний момент для нас обох. Поїздка, в яку він мене взяв, теж стала сюрпризом. Ті фотографії ми зробили в Швейцарії - так що було дуже приємно, і пейзаж був дуже красивим" , - розповіла щаслива наречена.

Бажаємо Еліні і Гаелю щастя і довгих років в любові!