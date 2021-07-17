Джошуа попередили про небезпеку Усика

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) є серйозною загрозою для чемпіона Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Поєдинок, який намічео на вересень, не стане для британця легкою прогулянкою, повідомляє Обозреватель.

Таку думку в коментарі Sky Sports﻿ висловив тренер Пітер Ф'юрі. Він зазначив, що два бої, які Усик провів в суперважкій вазі, зробили його небезпечним суперником.

Пітер Ф'юрі. Джерело: boxingnewsonline.net

"Це не буде легка прогулянка. Забудьте про крузервейт. Цей хлопець провів два поєдинки в супертяжах, він освоївся і піднявся у вазі. Усик – серйозний супертяж і великий талант, тому це буде хороший бій. Він може завдати великої шкоди, він серйозна загроза для Джошуа. Усик – точний ударник. З нетерпінням чекаю цього поєдинку" , – сказав дядько і колишній тренер британського чемпіона Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Нагадаємо, Усик і Джошуа повинні побитися 25 вересня в Лондоні. Спочатку Ентоні повинен був зустрітися з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Однак Циганського короля, як називають Тайсона, зобов'язали в третій раз вийти на ринг проти американця Деонтея Вайлдера (42-1, 41 КО). Бій було призначено на 24 липня, але пізніше відкладено до жовтня через коронавірус в команді британця.

Раніше сам Усик поскаржився на труднощі в боксі через українське громадянство. Він також порівняв ситуацію в суперважкому дивізіоні з українською політикою.