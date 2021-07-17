Арахамія підтвердив кадрові зміни у Кабміні восени

Глава політичної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що на осінь планується низка кадрових рішень, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

При цьому він відмовився уточнювати, про які саме кадрові зміни йде мова.

"Ми не хочемо робити спойлер на осінь. Бо така динаміка висока у нашому політикумі. За нами слідкують різні громадські організації, і будь-яку промову, яку я кажу, вони записують, як обіцянку. А потім кажуть, що я її не виконав. Я вже слідкую за своїми обіцянками. Я точно можу пообіцяти, що буде щонайменше три-чотири кадрових рішення восени, а які – залишмо це інтригою" , – відповів Арахамія.

При цьому він назвав "малоймовірною" відставку всього уряду чи прем’єр-міністра.

"Я думаю, що точкові зміни в уряді – точно не можливі, а гарантовані. А відставка уряду – дуже маловірогідна" , – сказав Арахамія.

Глава "Слуги народу" пояснив, що відставка всього Кабміну – "велика криза": "бо одномоментно треба шукати багато кандидатів, потім давати їм знову всім по шість місяців, а в нас немає стільки часу".

Він навів як позитивний приклад "точкових змін" звільнення Максима Степанова і призначення главою МОЗ Віктора Ляшка.