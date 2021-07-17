Представлені перші фото кросовера Smart

Представлені перші офіційні фото кросовера Smart. Прем'єра його предсерийной версії відбудеться у вересні на автосалоні в Мюнхені, а виробництво моделі стартує в кінці 2022 року, повідомляє АвтоПортал.

Неважко здогадатися, що кросовер Smart стане найбільшою моделлю в історії марки. Його довжина перевищить 4 м. Судячи з фото, дизайн автомобіля буде м'язистим і виразним.

Як і всі сучасні Smart, кросовер буде виключно електричним, адже німецька марка відмовилася від бензиновим і дизельних моторів ще в 2019 році.

Побудують новий Smart на архітектурі SEA, розробленої спільно з Geely (китайський концерн поряд з Daimler є співвласником Smart). Вона дозволяє установку одного, двох або навіть трьох моторів. Запас ходу моделей на платформі SEA може досягати 690 км (по циклу NEDC), хоча, звичайно, у компактного Smart він буде менше - близько 320 км.