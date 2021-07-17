У "Слузі народу" назвали головне завдання нового глави МВС

Одним з головних завдань новопризначеного глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського стане розділення МВС. Його попередник Арсен Аваков був проти цього, дискусія з ним велася два роки, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він уточнив, що мають бути розділені Нацгвардія, поліція і прикордонна служба.

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій. Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром - це зробити розділення цих частин" , - зазначив Арахамія.

Протягом найближчого місяця Монастирський буде проводити повний аудит в МВС, а потім зробить відповідні заяви.

Нагадавши, Аваков оголосив про свою відставку 13 липня. Він написав заяву про звільнення, опублікувавши її у соцмережах.