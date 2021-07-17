На всіх пляжах Києва заборонили купатися

На всіх пляжах Києва з 17 липня заборонили купатися, повідомляє Кореспондент.

"За умови тривалої аномальної спеки в водних об'єктах відбувається активне "цвітіння" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини.

Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. При таких обставинах санітарна якість води суттєво погіршується" , - йдеться в повідомленні.

Через потенційні ризики для здоров'я і з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб на пляжах вивісили червоні прапори.

"Всім чотирнадцяти офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо" , - йдеться в заяві.

При цьому пляжі залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля.