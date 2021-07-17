Лоліта розповіла про серйозну хворобу доньки

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська відверто заговорила про свою 22-річну доньку. Знаменитість зізналася, що Єва страждає від серйозної недуги – синдром Аспергера, який діагностували їй нещодавно, повідомляє Обозреватель.

Артистка ретельно оберігає свою доньку від громадськості, тому відправила її жити до Києва – Єва зараз знаходитися з бабусею, пише СтарХіт﻿. За словами Лоліти, через те, що її донька народилася раніше терміну, у неї діагностували порушення психічного розвитку, що характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії.

"Я не з тих, хто хотів дітей. Напевно, на рівні підсвідомості це відчувала. Що стосується Єви, то у нас є проблема. Через недоношеність. Це не аутизм, а синдром Аспергера. Його діагностували нещодавно" , – зізналася зірка.

Лоліта зізналася, що у доньки не аутизм, а синдром Аспергера. Джерело: rbc.ru

Лоліта також заявила, як психічне захворювання проявляється у її доньки.

"Іноді є зацикленість на предметі, необхідність щось крутити в руках. У мене це теж є. Також у неї не було готовності до емоційних переживань. Коли вона чула мої сумні пісні, могла встати за лаштунками і плакати:" Матусі боляче, матусі боляче ... " , – повідомляла артистка.

До слова, Лоліта народила доньку Єву в листопаді 1998 року. За документами батько дівчинки – третій чоловік артистки Олександр Цекало, а ім'я справжнього біологічного батька зірка не називає.

Зірка народила доньку 1998 року, а її батько за документами – Олександр Цекало. Джерело: rbc.ru

Коротко про знаменитість:

Лоліта – радянська, українська і російська естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка. Лауреат національної телевізійної премії "ТЕФІ-2007" в номінації "Ведучий ток-шоу" за ток-шоу "Лоліта. Без комплексів" на "Первом канале".