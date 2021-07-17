Німецькі екологи вважають причиною повеней зміну клімату

Протягом останніх кількох тижнів у Німеччині періоди сильної спеки і посухи чергувалися з проливними дощами. А за останні дні у кількох регіонах на заході Німеччини і в сусідніх з нею країнах пройшли потужні зливи, що спровокували катастрофічні повені, повідомляє Deutsche Welle.

На думку експертів, подібні природні катаклізми зазвичай траплялися раз на покоління, але в майбутньому можуть ставатися частіше й інтенсивніше через зміни клімату, які дедалі сильніше впливатимуть на наше життя.

"Зазвичай ми спостерігаємо таку погоду тільки взимку. Для літа щось подібне та ще й такої інтенсивності абсолютно не типове" , - заявив Бернд Меліґ, представник відомства з питань природи, навколишнього середовища і захисту прав споживачів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія - ​​німецького регіону, який найсильніше постраждав від повеней.

Представник кризового штабу затопленого німецького міста Хаген спрогнозував, що вода під час цьогорічної повені досягне рівня, який фіксували не частіше чотирьох разів на століття, коли окремі частини міста були недоступні і виявилися відрізаними від зовнішнього світу через високий рівень води.

"Це нова нормальність. Зміни клімату також змінюють уявлення про нормальну погоду. Ми поступово наближаємося до нової нормальності, якій притаманний різний характер опадів" , - вважає Йоганнес Кваcс, метеоролог з Університету Лейпцига.

Підвищення температури сприяє тому, що екстремальні погодні умови стають більш інтенсивними. Коли повітря нагрівається, воно містить більше вологи - цей феномен науковці відкрили ще в ХIХ столітті. Підвищення температури на один градус Цельсія збільшує здатність повітря утримувати вологу на сім відсотків. Ще одним наслідком підвищення глобальної температури повітря є те, що волога випаровується швидше - і на суші, і в морі. А це, своєю чергою, призводить до більш рясних дощів і сильних буревіїв.

"Зливи, які ми спостерігали в Європі за останні кілька днів, - це екстремальні погодні умови. Їхня інтенсивність посилилася внаслідок змін клімату. І ця інтенсивність посилюватиметься надалі з подальшим потеплінням" , - вважає Фрідеріке Отто з Інституту змін навколишнього середовища Оксфордського університету.