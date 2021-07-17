3 речі в спальні, які провокують стрес

Оскільки ми проводимо в спальні менше часу, аніж в кухні чи вітальні, ми часто нехтуємо головними правилами її облаштування. При цьому деякі деталі на які ми не звертаємо уваги, негативно впливають на наше здоров'я. Як це виправити – далі, повідомляє 24 Канал.

Спальня важлива для нашого самопочуття, оскільки саме тут відновлюються наші сили перед ще одним виснажливим днем. Тому дизайн цих приміщень повинен сприяти відпочинку та розслабленню. Окрім світлих тонів, трьох джерел світла та мінімальної кількості текстур, спальня повинна бути чистою та акуратною. В іншому разі – перебування у ній провокуватиме стрес.

Недостатня кількість місць для зберігання

Забезпечте додаткові місця для зберігання / Фото Pexels

Відсутність місця для зберігання дрібних особистих речей, наприклад косметики, може призвести до захаращення простору. Тим часом зоровий хаос ускладнює розслаблення, оскільки безлад створює більше візуальної інформації для обробки.

Спробуйте викинути зламані речі, одяг, який ви давно не носите, а також віддати на благодійність те, що не приносить вам користі. Це допоможе розвантажити спальню та дасть вашому мозку можливість перепочити.

Не застелені ліжка

﻿ Розстелене ліжко провокує стрес / Фото Pexels

Незастелене ліжко – ще одна річ, яка дезорієнтує та робить спальню менш комфортною. Насправді ця процедура займає лише кілька хвилин, але внесе завершальний акорд у вашу кімнату.

Підберіть покривало з натуральних тканин (бавовна, атлас, вовна). Щоб правильно підібрати розмір для ліжка без спинок, слід додати до його розмірів по 20 сантиметрів. І головне – оберіть варіант, який вам подобатиметься. Це підвищить шанси, що ви захочете частіше бачити покривало на застеленому ліжку.

Розкиданий одяг

Купіть стійку для одягу / Фото Pexels

Розкиданий одяг на стільцях, ліжку, підвіконні – це ще один фактор, який захаращує простір та займає місце у спальні. Щоб боротися з цим, слід придбати стійку для одягу, кошик для брудної білизни, а також забезпечте зручне зберігання речей та білизни в шафі.