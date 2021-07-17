Ольга Сумська показала фігуру на відпочинку в Єгипті

Українська акторка Ольга Сумська показала, як відпочиває в Єгипті на курорті в Хургаді. Зірка вирушила в літню подорож разом з чоловіком, актором Віталієм Борисюком і молодшою донькою, 19-річною Анною. Артистка не тільки розповідає нюанси під час відпочинку за кордоном, але і хвалиться своєю стрункою фігурою, повідомляє Обозреватель.

Так, на особистій сторінці в Instagram﻿ Сумська зірка опублікувала коротке відео, на якому демонструє підтягнуту фігуру. Зірка позувала в сексуальному купальнику кольору бордо, який підкреслив пишне декольте артистки. Вона також похвалилася природною красою без макіяжу.

"Дуже затишно, без натовпів, все для повного релаксу: улюблене Червоне море, де немає барракуд (саме та частина затоки в Хургаді), водичка 30 градусів, можна просидіти в ній півдня і це повний кайф! Після насиченого графіка, вагонів без кондиціонерів, гастрольних подорожей, весь негатив як рукою зняло!" – підписала серію кадрів з відпочинку Ольга .

Сумська похвалилася своєю стрункою фігурою в купальнику. Джерело: Instagram Ольги Сумської

Користувачі мережі оцінили нову публікацію зірки. Вони відзначили, що Ольга має гарний вигляд без макіяжу і в купальнику.

"Олечка, ви дуже красива жінка, прекрасна талановита акторка і я вас люблю", "Супер", "Красуня" , – писали шанувальники в мережі.

Коментарі шанувальників. Джерело: Instagram Ольги Сумської

Коментарі в мережі. Джерело: Instagram Ольги Сумської

Коротко про знаменитість:

Ольга Сумська – українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України. Знімалася в таких фільмах, як "Лист помилково", "З мене досить", "Тіні незабутих предків", мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки", телесеріалі "Роксолана", а також багатьох інших.