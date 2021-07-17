Пашинян звинувачує Баку в підготовці нових бойових дій

Азербайджан має намір розв'язати нові військові зіткнення в Нагірному Карабасі та на кордоні з Вірменією, заявив в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Інтерфакс.

"Ми вітали заяву співголів Мінської групи ОБСЄ від 13 квітня 2021 року, в якому вони закликають сторони почати діалог на високому рівні на основі відомих принципів з метою досягнення всеосяжного рішення. Я вже кілька разів вітав цю заяву, зазначивши, що Вірменія готова до переговорів" , - сказав Пашинян на спільному брифінгу з головою Європейської ради Шарлем Мішелем в Єревані в суботу.

За його словами, Азербайджан "не виступив з будь-якої реакцією".

"За отриманою з неофіційних джерел інформації, Азербайджан має намір розв'язати нові військові зіткнення в Арцах (вірменське назва Нагірного Карабаху - ред.) І на кордоні з Вірменією, прояв чого ми бачимо на ділянці кордону з Нахічевань" , - зазначив Пашинян.

За його словами, подібні дії Азербайджану не дозволяють почати роботи з делімітації та демаркації вірмено-азербайджанського кордону.

Пашинян заявив, що після війни в Нагірному Карабасі в регіоні створилася нова реальність, "однак застосування сили не може вирішити карабахський конфлікт, і врегулювання можливе лише шляхом переговорів у форматі Мінської групи ОБСЄ".

В.о. прем'єра Вірменії вказав на порушення Азербайджаном тристоронніх заяв щодо Карабаху від 9 листопада 2020 року та 11 січня 2021 року.

"Азербайджан відмовляється повертати полонених, заручників і інших утримуваних осіб, що є порушенням домовленостей. Азербайджан перешкоджає також відкриттю комунікацій, перешкоджає цьому процесу, не тільки з очевидними загрозами окупації суверенної території Вірменії, а й, всупереч зобов'язанням, відмовляється надати Вірменії коридор для задіяння залізної дороги Вірменія-Грузія-Азербайджан-Росія" , - сказав Пашинян.

Він зазначив, що Вірменія буде вести послідовну роботу по деблокада регіональних транспортних комунікацій, відновленню дотеперішніх транспортних комунікацій, будівництва нової дороги Північ-Південь, і "тут дуже важливо сприяння ЄС".