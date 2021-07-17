Гороскоп на 18 липня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на неділю, 18 липня, радить Близнюкам завтра зайнятися краще звичними справами, які не потребують активних дій і невиправданого ризику, пише слово і фраза, повідомляє УНИАН.

Овен

Завтра можлива нестабільна ситуація з готівкою та безготівковими коштами. Проявляйте силу волі та контроль над бажаннями, це не найкращий час, щоб брати в борг.

Телець

Жінкам завтра належить побачення. Зірки попереджають, що строгість у дотриманні зовнішніх пристойностей, що межує зі священним ритуалом, може відштовхнути супутника. Замкнутість і деяка холодність в спілкуванні призведе чоловіків до негативних змін в особистому житті.

Близнюки

Завтра краще зайнятися тільки звичними справами, які не вимагають активних дій і невиправданого ризику. Не варто ухвалювати важливих рішень, які спричинять негативні наслідки. Вам доведеться відстоювати свої погляди.

Рак

Ймовірно, завтра ви почуєте багато хороших слів на свою адресу, що, безумовно, буде приємним. Не виключено, що жінки зуміють блиснути у своєму оточенні або залучити до своїх проектів нових союзників. Чоловіки отримають звістку, яка дозволить знайти нове джерело заробітку.

Лев

Будьте завтра уважні, роблячи покупки, - ймовірні обман або марна трата грошей. Слід також утриматися від поїздок на ринок, від споживання м'ясної їжі та спиртних напоїв – можливе отруєння або розлад здоров'я.

Діва

Неділя обіцяє удачу при зверненні до начальства, меценатів, в урядові та громадські організації. Проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте – використовуйте всі можливості, аж до компромісів.

Терези

Настрій завтра буде відмінний, все навколо будуть милі та прекрасні, та й взагалі, удача сама попливе в руки. Головне, не злякайте її. А для цього не повторюйте помилок старенької з казки Пушкіна — словом, не заривайтеся.

Скорпіон

А ось Скорпіонам завтра саме час спокійно відпочити: виспатися, не поспішаючи, погортати газету, повозитися з дітьми, запросити в гості пару найближчих друзів. Загалом, радійте життю.

Стрілець

Негатив витає в повітрі. Не звертайте уваги на дрібні негаразди й не дратуйтеся з будь-якого приводу – тоді день складеться зовсім непогано.

Козеріг

Завтра буде гарний час для спілкування з ріднею, в тому числі для візитів ввічливості. Крім того, буде багато суєти, метушні з дрібними негараздами, несподіваних зустрічей і дивних розмов.

Водолій

На дорогах пробки, на роботі аврал, в гаманці гуляє вітер, огидна погода. Але якщо не вплутуватися в конфлікти та спокійно займатися своєю справою, нічого жахливого завтра не трапиться.

Риби

Герої завтра стануть жертвами, так що не рвіться на передову, а тихо-мирно полагодьте примус. Увечері гороскоп радить розвіятися і сходити куди-небудь разом з сім'єю або коханою людиною.