Греція вводить обов’язкову вакцинацію для держслужбовців

Наступного тижня уряд Греції представить рішення, яке регулюватиме обов'язкову вакцинацію від COVID-19 державних службовців. Тих, хто відмовлятиметься від щеплення відправлятимуть у неоплачувану відпустку "до кінця пандемії", повідомляє РБК-Україна.

"Державних службовців, які відмовлятимуться пройти вакцинацію буде відправлено в неоплачувану відпустку "до кінця пандемії". Так, співробітникам буде дозволено повернутися до роботи, як тільки влада визнає, що небезпека для здоров'я більше не існує" , - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що таке рішення уряду поклало край спекуляціям про можливі звільнення, які підігрівалися минулого тижня заявами міністрів розвитку і внутрішніх справ.

Крім цього, відомо про ще одне нововведення - роботодавці в приватному секторі матимуть право запитувати у працівника свідоцтво про вакцинацію, що посилить контроль за імунізацією.

Автор: Марія Кучерявець