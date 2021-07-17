У 2030 році "зелена" електроенергія буде найдешевшою в Україні

Накопичення великих боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і намір Кабміну запровадити акцизний збір при виробництві "зеленої" електроенергії є причиною зупинки інвестицій в Україну, повідомляє УНІАН.

Про це 16 липня під час енергетичної конференції Адама Сміта заявила Ольга Єрьоміна, старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР.

"Інвестори не будуть інвестувати в ВДЕ доти, поки не вирішаться поточні проблеми в секторі ВДЕ України. Невпровадження положень меморандуму і відповідно прийнятого закону №810-9 – це і є показники порушень" , - заявила Єрьоміна.

За її словами, криза платежів, посилення фіскального навантаження на сектор ВДЕ України призведе до того, що навіть якщо держава вирішить провести "зелені" аукціони по залученню іноземних інвесторів в галузь, то вони все одно не будуть успішними, поки держава не вирішить поточну кризу.

"Впровадження акцизу владою є порушенням ряду юридичних аспектів і умов меморандуму" , - додала Єрьоміна, уточнивши, що інвестори не бачать стабілізації платіжної дисципліни за вироблену "зелену" енергію в перспективі.

При цьому банкір підкреслила, що у 2030 році "зелена" електроенергія буде дешевшою від усіх інших видів генерації електроенергії, оскільки тоді закінчиться дія "зеленого" тарифу і всі електростанції ВДЕ будуть продавати свою електроенергію безпосередньо на ринку електроенергії.

"Після 2030 роки ми не побачимо більше ніяких зелених тарифів. 2030 році ВДЕ буде найдешевшою генерацією, яка буде доступна в Україні" , - сказала Єрьоміна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий у парламенті в першому читанні.