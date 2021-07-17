Моніка Беллуччі раптово постаріла: біографія актриси

Моніка Беллуччі довгі десятиліття залишалася ідеалом жіночої краси для всього світу. Ніхто не міг заперечити її привабливість, повідомляє Обозреватель.

Але останні публічні виходи акторки у світ почали розчаровувати її шанувальників. Так, незважаючи на те, що Беллуччі 56 років, вона вирішила порушити негласні правила шоу-бізнесу і не прибирати свої зморшки за допомогою пластики.

В мережі розгорілися суперечки, коли Моніка знялася для обкладинки журналу Vogue Italia разом зі своєю молодою "копією" – дочкою Дівою Кассель. На контрасті всі побачили, як різко постаріла обожнювана акторка.

Сайт вирішив розповісти про непростий шлях Моніки Беллуччі від провінційної офіціантки до визнання еталоном жіночої краси і подивитися, як змінювалася з роками зовнішність секс-символа.

Моніка Беллуччі з дочкою Дівою Кассель на обкладинці журналу Vogue Italia, 2021 рік. Джерело: Vogue Italia

Важке дорослішання

Художниці Брунелло Бріганті поставили діагноз безпліддя, тому народження Моніки стало справжнім дивом для неї та її чоловіка Паскуале Беллуччі – простого працівника транспортної компанії.

Моніка Беллуччі народилася і зростала в селі Чітта-ді-Кастелло. Джерело: CinemaHouse

Дівчинка росла неймовірно гарною, але цей дар приносив їй в дитинстві одні неприємності. Так, в селі Чітта-ді-Кастелло, де народилася і виросла майбутня акторка, її яскраву зовнішність вважали "диявольською спокусою" і часто дражнили.

Моніка Беллуччі в юності мріяла стати юристом. Джерело: CinemaHouse

Вона вирішила вибратися з цього богом забутого місця і здобути освіту в університеті Перуджі – одному з найбільших і найстаріших університетів Італії. Для цього вона влаштувалася на роботу в місцеву піцерію офіціанткою.

Але власник закладу вирішив на ній заробити, запрошуючи хтивих чоловіків подивитися на красуню і робити дорогі замовлення. Моніка ж залишалася завжди крайньою: після чоловіків приходили їхні дружини і влаштовували гучні скандали школярці.

Моніка Беллуччі наполегливо працювала, щоб заробити собі на навчання в престижному університеті

Трохи подорослішавши, 16-річна Беллуччі пройшла кастинг у відомому модельному агентстві Elite Model Management. З мрією вивчитися на юристку в університеті Перуджі Беллуччі розпрощалася досить швидко: її захопив світ софітів і розкоші.

Моніка Беллуччі в об'єктиві фотографа Стефана Кутелія, 1991 рік. Джерело: Instagram 80slolita

Карколомна кар'єра

У 24 роки майбутня знаменитість їде в Мілан, де за рік робить запаморочливу кар'єру: знімається для провідних світових журналів, стає обличчям Dolce&Gabbana, співпрацює з брендами Valentino, Prada, Victoria's Secret та іншими.

Перспективну модель запрошують на зйомки в Лондоні, Токіо і Нью-Йорку. З цього моменту Моніка Беллуччі постійно перебуває в круговороті реклами, елітних дорогих речей і багатих чоловіків.

У 24 роки Моніка Беллуччі вже стала успішною моделлю

Цікава зовнішність дівчини зацікавила італійського режисера Діно Різі, і він запропонував їй участь в своєму фільмі "Життя з дітьми", а в 1992 році її запросив знятися в своєму фільмі "Дракула" відомий режисер Френсіс Форд Коппола. Після виходу цієї картини пропозиції зйомок починали надходити регулярно з різних кіностудій Європи і Америки.

Кадр з фільму "Дракула", 1992 рік. Джерело: East News

З цього часу Моніка Беллуччі активно знімається в фільмах: "Доля Остінато" (1992), "Банда невдах" (1994), "Залишки" (1995), "Квартира" (1996) і багатьох інших.

Саме на зйомках фільму "Квартира" Моніка Беллуччі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Венсаном Касселем.

Моніка Беллуччі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Венсаном Касселем на зйомках фільму "Квартира". Джерело: Скріншот фільму

Кадр з фільму "Квартира", 1996 рік. Джерело: Скріншот фільму

Поворотним моментом у кар'єрі Беллуччі став фільм "Малена" Джузеппе Торнаторе (2000). Як вважає сама Моніка, Торнаторе, який займався режисурою і сценарієм фільму, багато в чому відобразив у сюжеті її власну біографію.

Кадр з фільму "Малена", 2000 рік. Джерело: East News

У 2004 році модельна і акторська кар'єра Моніки Беллуччі досягає свого піку: на думку журналу Ask Men's, вона входить у сотню найкрасивіших дівчат світу.

Моніка Беллуччі у фільмі "Брати Грімм", 2005 рік. Джерело: Скріншот фільму

Варто зазначити, акторка кілька разів за кар'єру знялася оголеною. Наприклад, її зйомка для журналу Vanity Fair стала протестом італійськими законами, які забороняють штучне запліднення. Крім того, широко відомі її фотосесії в стилі ню для календарів MAX (1998) і GQ (2000).

Моніка Беллуччі знялася оголеною для календаря MAX. Джерело: MAX

Моніка Беллуччі позує для Vanity Fair у 2013 році. Джерело: Vanity Fair

Стосунки з чоловіками

Моніка за все життя була одружена тільки двічі. Першим її обранцем став фотограф Клаудіо Карлос Бассо, за якого вона вийшла заміж у 26 років – у 1990 році.

Весілля Моніки Беллуччі і Клаудіо Карлоса Бассо, 1990 год. Джерело: Elle

Їхній шлюб проіснував чотири роки, після чого акторка захопилася коллегою Миколою Фарроном. Цю пару вважали найкрасивішою в Голлівуді, поки Моніка не переключилася на красунчика Венсана Касселя.

Моніка Беллуччі з колегою по фільму "Життя з дітьми" Ніколою Фарроном. Джерело: Скріншот фільму "Життя з дітьми"

У 1999 році Моніка виходить заміж за Венсана. У пари народжується двоє прекрасних дочок – Діва і Леоні Кассель.

Моніка Беллуччі з маленькими дочками Дівою і Леоні Кассель. Джерело: Instagram Моніки Беллуччі

У 2013 році шлюб Беллуччі та Касселя закінчився – пара оголосила про розлучення. Причиною стала кар'єра обох, яка приводила до сцен ревнощів і скандалів. Колишній чоловік акторки у 2018 році одружився знову – на моделі Тіні Кунакі.

Шлюб Моніки Беллуччі і Венсана Касселя розпався у 2013 році

А ось Моніка вирішила себе більше не пов'язувати узами шлюбу і жити в своє задоволення.

Філософія Моніки Беллуччі

З цитат видатної італійки можна скласти книгу. Її філософія просякнута жіночою мудрістю і любов'ю до себе. Ось кілька надихаючих фраз Моніки Беллуччі:

Коли мені було пятнадцать-шістнадцять, я завжди намагалася довести, що у мене є мізки. Зараз мені все одно. Якщо ви бажаєте думати, що я дурна, думайте. Це ваша проблема. Всім не догодиш.

Моніка Беллуччі у 2021 році. Джерело: Instagram Моніки Беллуччі

Ні за що на світі не хотіла б, щоб мені знову було 20. Зараз я набагато щасливіша, ніж тоді, адже в тому віці ми ще тільки пізнаємо себе, намагаємося зрозуміти, ким хочемо бути, страждаємо від невпевненості. Зараз я точно знаю, що мені потрібно, і без чого можу прожити.

Філософія Моніки Беллуччі просякнута жіночою мудрістю. Джерело: East News

Бути гарною у 20 років – природно. Однак коли ви гарні в 35 або 55 – це вже життєва позиція.

Я ніколи в житті не ляжу під ніж хірурга. Сорокарічна жінка, яка намагається виглядати двадцятирічною – це смішно і безглуздо.

Ти гарна, коли вважаєш себе такою. Зовсім не важливо, що думають інші.