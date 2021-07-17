Мендель "боротиметься з олігархами" на каналі Ахметова

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель з'явиться на телеекранах 17 липня – вона вестиме свою відеоколонку в одній із програм на каналі "Україна", повідомляє Украинская правда.

Про це заявив головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.

За словами головного редактора, Мендель працюватиме на каналі як постійний колумніст телепроєкту "Велика деолігархізація".

"Події розвиваються і ми розширюємо президентський пул в команді щотижневої підсумкової програми "Велика деолігархізація", яка виходить в ефір щосуботи о 22:00 на "Україна24" і щопонеділка о 0:10 на каналі "Україна".

Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" ви можете побачити в ефірі вже сьогодні" , – заявив Сугак.

Телеканали "Україна" та "Україна 24" знаходяться у складі "Медіа група Україна", що входить в СКМ українського олігарха Ріната Ахметова.