У МОЗ розповіли, коли будуть вакцинувати від коронавірусу дітей

В Україні дозволять щепити дітей під час п'ятої хвилі вакцинації і за рекомендаціями лікарів, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка під час національного діалогу про вакцинацію.

"Під час п'ятої хвилі буде вирішуватися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися за нашими рекомендаціями, яким саме дітям в першу чергу потрібно буде давати перевагу" , - сказав він.

Заїка зазначив, що в Центрі громадського здоров'я в першу чергу роблять акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації. Йдеться про людей старше 65 років і інших.

"Якщо ми говоримо про дітей у віці 12-16 років, то ми знаємо, що це Pfizer і там буде чіткий алгоритм, в яких випадках. Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, змагання, на якісь конкурси і ця подорож передбачає дві вакцинації" , - розповів керівник програми імунізації.

Він додав, що щеплення дітей будуть проходити за рекомендаціями лікарів.