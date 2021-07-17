У Білому домі допустили витік коронавірусу з лабораторії

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що теорія про лабораторне походження вірусу COVID-19 так само правдоподібна, як версія про його природне походження, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією джерел, на цю мить не існує переконливих доказів правдивості будь-якої теорії. Розвідка, яку раніше президент США попросив "подвоїти зусилля по збору та аналізу інформації, здатної допомогти наблизитися [...] до остаточного висновку", поки не змогла дізнатися що-небудь нове.

Американська розвідка дотримується думки, згідно з яким COVID-19 має природне походження, однак вищі посадові особи в адміністрації Байдена, включаючи радника президента з національної безпеки Джейка Саллівана, впевнені, що виключати лабораторне походження вірусу не можна. ЦРУ також розглядає можливість витоку COVID-19 з лабораторії більш серйозно, ніж раніше.

Апарат директора нацрозвідки США направив своїм співробітникам пам'ятки, в яких настійно рекомендується вивчити такі теми, як випадки виявлення COVID-19 у диких або домашніх тварин і діяльність КНР у сфері біологічних досліджень.

На думку джерела, у звіті, який отримає Байден про виконану розвідкою роботі, швидше за все не буде дана остаточний висновок щодо природи виникнення вірусу. Очікується, що документ лише перерахує переваги та недоліки кожної з теорій.