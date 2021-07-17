Башар Аль-Асад четвертий раз став президентом Сирії. Сьогодні, 17 липня 2021 року, він склав конституційну присягу, повідомляє УНИАН.

Про це пише агентство SANA﻿.

Башар Асад склав присягу в якості президента Сирійської Арабської Республіки перед головою і депутатами Народної ради в присутності політичних, партійних і релігійних діячів, представників ЗМІ, наукових, культурних, спортивних і громадських кіл, а також членів сімей загиблих і поранених.

Асад займає пост президента Сирії з 2000 року.

Вибори президента Сирії

Вибори президента в Сирії відбулися 26 травня. За їх результатами Асад був переобраний ще на 7 років.

Заявки на участь у виборах президента Сирії подала 51 людина, але пройти у фінал крім підтримуваного Росією Башара Асада змогли тільки два кандидати.

Тому всього у виборах брали участь три кандидати: Башар Асад і ще два маловідомих кандидата - колишній міністр у справах Народної ради Сирії Абдалла Саллюм Абдалла, а також представник опозиції Махмуд Ахмед Мараї.

Незалежні спостерігачі вважають, що Абдалла Саллюм Абдалла і Махмуд Ахмед Мараї були допущені до виборів для того, щоб гарантувати перемогу Башара Асада.

Озброєна опозиція заздалегідь назвала голосування фарсом. Люди змогли проголосувати тільки в тих районах країни, що знаходяться під контролем уряду.

Також вибори не вважають легітимними США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія і Туреччина.

Режим Асада в Сирії

Асад прийшов до влади 21 рік тому, змінивши на цій посаді батька, який керував Сирією три десятки років. З початку громадянської війни у 2011 Асада переобирають вдруге, триматися при владі йому допомагають Росія та Іран.