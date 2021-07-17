Як вибрати економний кондиціонер: поради

Включені влітку кондиціонери призводять до збільшення сум у платіжках за електроенергію. Тому важливо купувати енергоефективну техніку, яка забезпечить комфорт та економію, повідомляє UBR.

Перше, що потрібно зробити перед покупкою, - визначити площу кімнати, де буде встановлений кондиціонер. Так, на охолодження 10 квадратних метрів приміщення потрібно 1 кВт потужності приладу. До цього показника варто додати:

0,3 кВт, якщо кімната на сонячній стороні;

0,2-0,3 кВт на кожну одиницю техніки, яка гріється;

0,1 кВт на кожну людину, яка постійно знаходиться в кімнаті.

Фахівці енергетичної компанії пояснюють, що мала потужність змусить кондиціонер постійно працювати і витрачати більше електроенергії. Тому слід або правильно розрахувати потужність самостійно, або вибрати кондиціонер, де вже визначена рекомендована площа приміщення.

При покупці варто звернути увагу на клас енергоефективності: він вказаний на ціннику, етикетці або в інструкції. Клас "А" і вище означає, що кондиціонер витрачає менше часу і світла на досягнення необхідного результату.

Також експерти радять вибирати прилади з інверторним двигуном: при досягненні заданої температури вони не вимикаються, а переходять в економний режим.

Про додаткові функції можна запитати безпосередньо у консультанта магазину. На сьогодні існує широкий вибір "розумної" техніки, яка здатна підтримувати комфорт і використовувати мінімальну кількість "струму".