На Закарпатті затримали три групи нелегалів

Прикордонники в ніч на 17 липня затримали в Закарпатській області третю групу нелегалів з Алжиру. За попередню добу було припинено ще дві спроби мігрантів перетнути кордон України, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що дізнавшись про можливу спробу порушення кордону нелегальними мігрантами прикордонники організували засідку. У ніч на 17 липня один з нарядів на околиці села Кам'яниця Ужгородського району зупинив легковий автомобіль служби таксі, яким керував 20-річний житель Закарпатської області.

В автомобілі знаходилися троє іноземців. Один з них мав при собі паспорт громадянина Алжиру, двоє не мали документів, проте також назвалися алжирцями.

Порушників доставили в прикордонний підрозділ. Вирішується питання про їх притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону, а водія - за незаконне перевезення іноземців.

У ДПСУ зазначили, що за попередню добу в рамках операції "Карпати" в Закарпатській області затримали дві групи нелегалів з Алжиру. Вони притягнуті до адміністративної відповідальності. Кожен з них повинен заплатити штраф у розмірі 5,1 тисячі гривень.