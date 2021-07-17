Джошуа вразив формою перед боєм з Усиком

Британський чемпіон Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) знаходиться в приголомшливій формі напередодні свого бою з Олександром Усиком (18-0, 13 КО). Уродженець Уотфорда розпочав підготовку до поєдинку, який заплановано на 25 вересня в Лондоні, повідомляє Обозреватель.

Джошуа після невеликої перерви знову повернувся до тренажерного залу. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram чемпіон опублікував фото з тренування, на якому він виглядає, як справжня машина для знищення своїх суперників. Британське видання The Sun залишилося під враженням від форми свого співвітчизника, назвавши її піковою.

Журналістів вразила форма Джошуа.

Джошуа повернувся до тренувань. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

Нагадаємо, спочатку Джошуа повинен був побитися з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак Циганського короля, як називають Ф'юрі, зобов'язали в третій раз вийти на ринг проти американця Деонтея Вайлдера (42-1, 41 КО).