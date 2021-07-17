Джошуа вразив формою перед боєм з Усиком
Британський чемпіон Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) знаходиться в приголомшливій формі напередодні свого бою з Олександром Усиком (18-0, 13 КО). Уродженець Уотфорда розпочав підготовку до поєдинку, який заплановано на 25 вересня в Лондоні, повідомляє Обозреватель.
Джошуа після невеликої перерви знову повернувся до тренажерного залу. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram чемпіон опублікував фото з тренування, на якому він виглядає, як справжня машина для знищення своїх суперників. Британське видання The Sun залишилося під враженням від форми свого співвітчизника, назвавши її піковою.
Нагадаємо, спочатку Джошуа повинен був побитися з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак Циганського короля, як називають Ф'юрі, зобов'язали в третій раз вийти на ринг проти американця Деонтея Вайлдера (42-1, 41 КО).