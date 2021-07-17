Негода в Києві: буря зносить паркани і ресторани (відео)

На Київ обрушилася негода з бурею, потужною зливою та ураганним вітром з піском і пилом. Раптова негода 17 липня вдень вже наробила лиха у столиці в різних районах, повідомляє РБК-Украина.

Очевидці зняли на відео і фото стихію, що розгулялася. Кадри "погодного апокаліпсиса" дивіться в матеріалі нижче.

Найбільше "дісталося" лівому берегу Києва. В районі Лісової зафіксували пилову бурю, і сильні пориви навіть зривали конструкції, ламали та виривали частини металевого паркану.

Відео: пилова буря в Києві 17 липня зривала шматки паркану біля станції метро "Лісова"

На ринку біля входу в підземку люди поспішали скоріше відійти під навіси, ховаючись від шквалів.

Відео: буря в Києві 17 липня біля метро "Лісова"

А ще серйозні шквали дійшли до південної частини столиці, й на Голосіївці вітрюган навіть здув величезне покриття на літній терасі ресторану "Маячок" у вигляді "парасольки-капелюха".

Потрібно зауважити, що така великовагова конструкція насправді може пізніше впасти з неба вниз де завгодно, і стати причиною руйнувань або навіть травмувати людей.

Відео: у Києві потужний порив вітру забрав величезну "парасольку" в ресторані в Голосіївському районі 17 липня

На північній частині - на масиві Троєщина - зливи заливали вулиці та квартали сильними потоками води, і подекуди вже почалися підтоплення на дорогах.

Відео: Київ залило сильною зливою 17 липня

Звернемо увагу, що в інших районах таке буйство негоди не дійшло, і кияни в мережі вказують на нетривалі дощі з похмурим небом, рідкісні гуркоти грому. Зокрема, в деяких масивах лівого берега столиці, в районі Дарниці, парку Перемога, в Солом'янському районі, на Борщагівці, як пишуть у мережі, "побрязкало хвилин 10, похмурилося, і все на цьому - знову палюче сонце".

У прес-службі ДСНС попереджають жителів Києва, що грозова негода може тривати до кінця дня. Рятувальники також оголосили І рівень небезпеки - "жовтий".

Нагадаємо, завтра грозові дощі охоплять всі західні та північні, а також місцями центральні області.

Раніше повідомлялося, що перед цим через сильні дощі Одеса пішла під воду і перетворилася на Венецію, і в мережі показали незвичайні кадри наслідків стихії.

Додамо також, що нещодавно синоптик попереджав про те, що Україну накриває щільна, пилова хмара з Сахари, яке може бути небезпечним для клімату та деяких людей.