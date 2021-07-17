Кому в Україні платять від 100 тисяч гривень: названо вакансії

В Україні середню зарплату від 100 тис. грн можуть отримувати програмісти, які розробляють публічну частину web-додатку. У п'ятірці найбільш високооплачуваних вакансій – пропозиції для IT-шників, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу rabota.ua﻿. Водночас середня зарплата в Україні становить близько 12 тис. грн.

Найбільш високооплачувані вакансії:

senior front-end developer – 135 тисяч;

senior html developer – 105 тисяч;

postgreSQL administrator – 100 тисяч;

magneto developer – 98 тисяч;

senior Javascript developer – 96 тисяч.

Найбільш високооплачувані вакансії. Джерело: rabota.ua

Відзначимо, в Україні мінімальну зарплату підвищать з грудня 2021-го. У 2022-му її піднімуть всього на 3% – до 6700 грн. Таке зростання не тільки не дозволить покрити інфляцію, але й призведе до значного збіднення найбільш малооплачуваних співробітників. І йдеться не про низькокваліфіковану робочу силу. Постраждають вихователі дитячих садків, медсестри, ціла група бюджетників.