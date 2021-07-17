Кому в Україні платять від 100 тисяч гривень: названо вакансії

Кому в Україні платять від 100 тисяч гривень: названо вакансії

В Україні середню зарплату від 100 тис. грн можуть отримувати програмісти, які розробляють публічну частину web-додатку. У п'ятірці найбільш високооплачуваних вакансій – пропозиції для IT-шників, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу rabota.ua﻿. Водночас середня зарплата в Україні становить близько 12 тис. грн.

Найбільш високооплачувані вакансії:

  • senior front-end developer – 135 тисяч;
  • senior html developer – 105 тисяч;
  • postgreSQL administrator – 100 тисяч;
  • magneto developer – 98 тисяч;
  • senior Javascript developer – 96 тисяч.
Найбільш високооплачувані вакансії
Найбільш високооплачувані вакансії. Джерело: rabota.ua

Відзначимо, в Україні мінімальну зарплату підвищать з грудня 2021-го. У 2022-му її піднімуть всього на 3% – до 6700 грн. Таке зростання не тільки не дозволить покрити інфляцію, але й призведе до значного збіднення найбільш малооплачуваних співробітників. І йдеться не про низькокваліфіковану робочу силу. Постраждають вихователі дитячих садків, медсестри, ціла група бюджетників.

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