У Києві злетіла вартість оренди квартир

У Києві ціни на оренду житла за рік (травень до травня) виросли більш ніж на 19,1%. А з початку поточного року - на 4,6%, повідомляє UBR.

За даними дослідження геоінформаційного порталу "Увекон", найдинамічніше цінники піднімали власники нерухомості в Шевченківському (+ 21,4% за рік), Печерському (+ 15,7%) і Дарницькому (+ 15,5%) районах столиці.

Згідно з даними, зменшення вартості за рік не зафіксували, але в Святошинському районі ціна залишилася на тому ж рівні, що і рік тому.

Найбільше подорожчали трикімнатні квартири (+ 17,8% за рік). Зняти таке житло обійдеться в $ 15,2 за кв. м. У травні 2020 року квадрат в "трійці" коштував в середньому $ 12,9.

Найбільший приріст зафіксовано в Шевченківському, Дніпровському і Деснянському районах.

У той же час двокімнатні квартири подорожчали 17,7%, до $ 13,3 за кв. м. Роком раніше їх середня ціна досягала $ 11,3. Різке зростання цін стався в схожих районах - Дарницькому, Шевченківському та Печерському.

Що стосується популярних однокімнатних квартир, то вони зросли в ціні найменше - на 11,8%. А з початку 2021 року "однушки" зовсім не подорожчали.

Нагадаємо, що з початку літа ціни на оренду житла в столиці почали стрімко зростати. У перший тиждень липня динаміка подорожчання досягла рекордного рівня.