Солодкий абрикос: корисні поради, як вибрати літній фрукт

Як правильно обрати стиглі та солодкі фрукти. Подробиці – читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Абрикоси – корисний фрукт. Яскраві помаранчеві та жовто-червоні плоди дозрівають наприкінці червня, у липні.

У складі абрикос безліч вітамінів – А, С, Е, Н, В3, В2, В5, В6, В9 и РР, бета-каротин, магній, фосфор, цукри. На 100 грамів абрикос – 48 кілокалорій.

При купівлі абрикос, звертайте увагу на:

аромат. Абрикос має приємний солодкий аромат;

Абрикос має приємний солодкий аромат; колір має бути однорідним, без темних плям, тріщин і пошкоджень;

має бути однорідним, без темних плям, тріщин і пошкоджень; абрикоси мають бути м'якими – соковиті, бо тверді плоди – не дозріли.

Важливо! В жодному разі не купуйте абрикоси біля доріг, на стихійних ринках. Кісточки – викидайте, бо вони отруйні.

Протипоказання

Вживають абрикоси в помірних кількостях. Не рекомендують їсти при алергії на продукт, хворим на цукровий діабет, з проблемами з кишково-шлунковим трактом. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.