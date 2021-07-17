Зеленський висловив підтримку сім'ям жертв стихії в ЄС

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті повеней в Західній Європі, зазначивши, що Україна у цей складний кризовий час залишається поруч зі своїми європейськими друзями та партнерами, повідомляє Деловая столица.

Про це говорить прес-служба﻿ Офісу президента.

Зокрема, глава держави висловив сподівання, що наслідки катастрофи будуть оперативно ліквідовані.

"Співчуваю рідним жертв жахливих повеней у країнах Західної Європи, які забрали життя понад 150 людей. Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу" , — зазначив Зеленський.

У результаті сильних дощів і спричинених ними повеней у Німеччині за останніми даними загинули 133 людини. Ще щонайменше 23 особи загинули у Бельгії. Катастрофа є наймасштабнішою за останні пів століття.



Міністерство оборони Німеччини запровадило режим військової катастрофи через сильний шторм, який пройшов на заході країни та призвів до повеней.