На Кубі заявили, що їх COVID-вакцина на 100% ефективна

Кубинський центр генної інженерії і біотехнології завершив третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу Abdala. Зазначено, що препарат показав 100% ефективності в протистоянні захворюванню, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує Prensa Latina﻿.

"Кубинська вакцина Abdala продемонструвала 100-відсоткову ефективність під клінічних випробувань третьої фази щодо запобігання важких системних захворювань і смерті від COVID-19" , - йдеться у повідомленні.

За інформацією розробників, дослідження вакцини проводилося за участі понад 300 тисяч осіб.

Вказано, що на Кубі офіційно проходять випробування п'яти вакцин. Двома найбільш дослідженими на останній фазі є Abdala і Soberana 2.

Нагадаємо, у Кубі раніше заявляли, що дві дози її вакцини від коронавірусу Soberana 2 довели ефективність в 91,2%.