18 липня: свята, прикмети і іменинники

Цієї суботи, 18 липня, відзначається єврейське свято Пост 9 Ава. Також в народі цей день відомий як Афанасьєв день або Місяцеве свято, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 18 липня, читайте в матеріалі.

Іменинники 18 липня: Агнія, Анна, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Сергій, Степан.

Пост 9 Ава

9 Ава – одна з найбільш траурних дат в єврейському календарі. За традицією день 9 Ава вважається датою руйнування як першого, так і другого Храму в Єрусалимі, а також вигнання євреїв з Іспанії.

На згадку про це був встановлений дуже строгий піст, який триває понад добу. Постити в цей день повинні всі, крім дітей і вагітних і годуючих жінок.

День 9 ава має велике значення в єврейській традиції. Джерело: il4u.org

Афанасьєв день або Місяцеве свято

У церковному календарі день присвячується пам'яті преподобного Афанасія Афонського. У народі присвячували присвятили місяцю.

18 липня було прийнято ввечері виходити на вулицю і дивитися, як місяць "грає" в небі. Під цим мали на увазі те, що місяць як ніби біжить по небу, змінює колір, ховається за хмари. Вважалося, що так місяць святкує свій день.

Якщо нічне небесне світило "грало", то це віщувало хороший урожай. Також говорили, що якщо цього вечора спостерігати за місяцем, то можна зарядитися енергією і силою на довгий час.

В цей день також заведено проводити спеціальні обряди на Місяць. У наших предків існували замовлення для цього дня на зняття псування, залучення грошей і здійснення заповітних бажань.

18 липня було заведено ввечері виходити на вулицю і дивитися, як місяць "грає" в небі. Джерело: Pixabay

Народні прикмети на 18 липня

Якщо на Афанасія місяць під кінець грає – до врожаю хлібів.

Якщо місяць світить ясно – осінь буде сухою і теплою.

Скорий дощ віщує хмари, жовті, як мідь, а також випаровування, що піднімаються хмарою над гноєвою ямою.

Що не можна робити 18 липня