На Прикарпатті в літньому таборі отруїлися діти

На Прикарпатті сталося масове отруєння дітей в літньому таборі. Сім неповнолітніх віком до 16 років госпіталізовані, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує обласне управління Госпродпотребслужбы﻿.

Зазначається, що до інфекційного відділення центральної райлікарні Яремчі надійшли 7 дітей віком до 16 років, які відпочивали у заміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати" у селі Татарів Надвірнянського району.

В управлінні повідомили, що розпочато перевірку за фактом отруєння дітей. Відібрані проби готових страв і питної води, а також проведені змиви на кишкову паличку і патфлору. Про результати дослідження у відомстві пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, 8 липня на Прикарпатті в приватній садибі отруїлися 12 неповнолітніх, поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше у Львівській області отруїлися 17 осіб, з них шестеро-діти.