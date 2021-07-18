Промоутер Усика зробив нову заяву про бій з Джошуа

Поєдинок між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) буде офіційно оголошено наступного тижня. При цьому контракт на бій вже повністю узгоджено, повідомляє Обозреватель.

Про це в інтерв'ю Planet Sport﻿ повідомив промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк. Він додав, що особливу увагу організатори приділили пункту щодо матчу-реваншу в разі поразки чемпіона.

"Все готово. Наступного тижня у нас буде оголошення. Насправді не було жодних затримок. Був тільки процес узгодження документів. Я повинен був забезпечити не лише перший бій, але й матч-реванш. Вже відомо, що якщо Усик переможе, Джошуа захоче провести матч-реванш. Ми ставимося до цього дуже серйозно, і, щоб уникнути непорозумінь після перемоги Усика, ми витратили додатковий час на узгодження питань, які можуть стати дійсно важливими після його перемоги, коли ми перейдемо до матчу-реваншу" , – сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик – Джошуа заплановано на 25 вересня. Шоу пройде на арені футбольного клубу "Тоттенхем" в Лондоні.

Спочатку Джошуа повинен був побитися з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак Циганського короля, як називають Ф'юрі, зобов'язали в третій раз вийти на ринг проти американця Деонтея Вайлдера (42-1, 41 КО).

Команди боксерів призначили поєдинок на 24 липня. Однак через коронавірус в команді Тайсона бій було відкладено на жовтень.